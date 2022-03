Il Pontefice al termine dell'Angelus: "Imploro che cessino attacchi e prevalga negoziato"

L’accorato appello per la pace in Ucraina di Papa Francesco al termine dell’Angelus domenicale. La presenza di due cardinali in questi giorni in Ucraina “è non solo la presenza del Papa ma di tutto il popolo cristiano che vuole avvicinarsi e dire ‘la guerra è una pazzia’. Fermatevi, per favore, guardate questa crudeltà”, le parole di Bergoglio. “In Ucraina scorrono fiumi di sangue e di lacrime, non si tratta solo di un’operazione militare ma di guerra che semina morte, distruzione e miseria”, ha detto anche il Papa.

