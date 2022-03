Le due manifestazioni si riuniscono: tra le sigle Emergency e Greenpeace

(LaPresse) – Folla intorno a piazza della Repubblica a Roma per la partenza del corteo per la pace che arriverà a piazza San Giovanni.. Due piazze si riempiono nei pressi della stazione Termini, per poi confluire in un unico corteo: i movimenti una parte, dal lato di piazza dei Cinquecento, con lo striscione ‘Nè Nato nè Putin’. Dall’altra la Cgil e l’associazionismo riuniti a piazza della Repubblica con una grande bandiera della pace.La manifestazione per la pace è stata organizzata da associazioni pacifiste, ong, Cgil e Rete italiana pace e disarmo. Aderiscono anche, tra gli altri, Arci, Acli, Libera, Emergency, Legambiente, Movimento nonviolento, Un ponte per, archivio Disarmo, Anpi, Greenpeace, Save the children. A piazza San Giovanni, dove confluirà il corteo, si susseguiranno gli interventi delle associazioni promotrici, tra cui quello del segretario generale della Cgil Maurizio Landini.

