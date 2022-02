Nessun ferito, l'edificio è stato evacuato

(LaPresse) – Incendio in un appartamento di via Chiaravalle, in pieno centro a Milano. Il rogo si è sviluppato intorno alle 8.30 al civico 7, non distante dalla Torre Velasca. Il rogo è stato spento dai pompieri, non ci sono feriti. Il palazzo è stato evacuato per permettere le operazioni di messa in sicurezza.

