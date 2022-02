La vittima una donna di 60 anni

Malmenata e violentata da un uomo mentre era uscita di casa da sola per una passeggiata. E’ accaduto a una donna di quasi 60 anni, residente a Gatteo e di professione imprenditrice, venerdì nella zona della foce del Rubicone, nel cesenate. Secondo quanto riporta il Corriere di Romagna, la donna sarebbe stata aggredita da un uomo di colore, che prima l’avrebbe picchiata in modo violento e poi l’avrebbe violentata, prima di darsi alla fuga. La donna, dopo aver dato l’allarme, è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini di Cesena, dove è stata accertato lo stupro, mentre per le botte ricevute è stata giudicata guaribile in 10 giorni salvo complicazioni. Ad indagare i carabinieri di Cesenatico.

