Ennesimo femminicidio in Italia. Rosa Alfieri, la giovane 23enne trovata morta dai carabinieri della compagnia di Giugliano nel Napoletano, in via Risorgimento a Grumo Nevano, si trovava in casa di un vicino. I militari stanno accertando le cause della morte ma non ci sono sul corpo della giovane né segni di colpi di arma da fuoco né di arma da taglio. Sembrerebbe, questa l’ipotesi più verosimile, che sia stata strangolata. Proseguono le indagini.

