Un cittadino italiano di 42 anni, Paolo Moroni, è stato trovato morto ad Amsterdam, dove risiedeva da tempo. L’uomo era originario di Allumiere, in provincia di Roma. La Farnesina ha informato i familiari dell’uomo, mentre l’ambasciata d’Italia in Olanda segue il caso e indagini sono in corso.

