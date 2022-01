Sequestrati anche olte 3 kg di hashish, cocaina e marijuana Categoria: Cronache

(LaPresse) Ventidue misure cautelari, di cui otto persone in carcere, nove ai domiciliari, mentre per cinque è scattato l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria: questo il bilancio di un’operazione anti-droga dei carabinieri di Palermo. Gli indagati, a vario titolo, per spaccio e detenzione di stupefacenti appartengono a due associazioni a delinquere che operavano in particolare a Carini, Cinisi, Capaci, Terrasini e Isola delle Femmine, come spiegato dal capitano Pietro Cugusi, Comandante della Compagnia Carabinieri di Carini. Le indagini sono partite dall’uccisione di un cavallo e dal ferimento di un secondo animale in una stalla di Torretta, in provincia di Palermo, avvenuto dopo uno scontro fra i due gruppi di trafficanti e spacciatori di droga. Sequestrati anche circa 3,3 kg di hashish, 0,7 kg di cocaina e 0,6 kg di marijuana, e contanti pari a 5.330 euro.

