Lo ha dichiarato il vicepresidente di Forza Italia, ed ex presidente del Parlamento europeo

(LaPresse) “Avevamo la stessa visione del ruolo del Parlamento e, quindi, ci siamo sempre trovati in perfetta sintonia”. Lo ha dichiarato il vicepresidente di Forza Italia, ed ex presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, giunto in Campidoglio per rendere omaggio a David Sassoli, scomparso l’11 gennaio a 65 anni. “Ci siamo sostenuti a vicenda nella difesa di una istituzione… l’unica istituzione democratica dell’Unione europea”, ha aggiunto Tajani.

