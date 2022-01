Così Francesco nell'omelia della messa in San Pietro: "Desiderare significa tenere vivo il fuoco che arde dentro di noi"

“Dio ci ha fatti così: impastati di desiderio; orientati, come i magi, verso le stelle”. Così Papa Francesco nell’omelia della messa dell’Epifania in San Pietro. “Desiderare significa tenere vivo il fuoco che arde dentro di noi e ci spinge a cercare oltre l’immediato, oltre il visibile. È accogliere la vita come un mistero che ci supera, come una fessura sempre aperta che invita a guardare oltre, perché la vita non è ‘tutta qui’, è anche ‘altrove'”.

