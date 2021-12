Franceschini: "Un recupero straordinario di capolavori importanti e assoluti"

(LaPresse) Circa 200 opere d’arte sono state recuperate a dicembre dopo essere state scambiate illegalmente con collezionisti privati ​​o musei negli Stati Uniti nell’ultimo decennio, come spiegato in una conferenza stampa a Roma dal generale Roberto Riccardi, capo dell’unità Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale. Statue romane, vasi etruschi, pezzi archeologici erano stati trafugati dai trafficanti in vari siti archeologici in tutta Italia. Gli oggetti valgono in totale circa 10 milioni di euro. Alcuni erano stati acquistati da case d’asta internazionali, gallerie e collezionisti privati, tra cui musei come il Getty Museum di Los Angeles e il Fordham Museum di New York. “Un recupero straordinario di capolavori importanti e assoluti. In gioco non c’è soltanto il valore economico, ma quello identitario e culturale, che verrà sviluppato in tutta la sua potenza nel momento in cui le opere torneranno nei luoghi di provenienza da cui sono state trafugate”, ha detto il ministro della Cultura, Dario Franceschini.

