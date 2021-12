Le indicazioni nel video diffuso dagli agenti

(LaPresse) In un video diffuso dalla Polizia di Stato, i consigli degli agenti per festeggiare in sicurezza con fuochi d’artificio legali. “Non accenderli in luoghi chiusi, lontano da persone e animali; non andare sul fuoco d’artificio inesploso e non avvicinarsi”, spiega la Polizia. Attenzione poi “agli ordigni artigianali, che sono da evitare”. Da giorni la Polizia è impegnata in tutta Italia nel contrasto alla vendita di ‘botti illegali’ e al loro sequestro.

