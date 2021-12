Ferito al volto con quattro colpi di pistola

Il titolare di una pescheria a Boscoreale, in provincia di Napoli, è stato ucciso ieri in tarda serata in un tentativo di rapina. E’ accaduto poco dopo le 22. I delinquenti hanno perpetrato una rapina a mano armata ai danni dell’attività, situata in via Giovanni della Rocca. Il titolare, Antonio Morone, di 41 anni, ha reagito e inseguito i rapinatori che per assicurarsi la fuga, ha esploso alcuni colpi d’arma da fuoco. Uno di questi ha centrato il negoziante, ferendolo gravemente. L’uomo è morto poco dopo l’arrivo in ospedale. Morione, è stato colpito al volto da uno dei 4 colpi esplosi.

I carabinieri della compagnia e del nucleo investigativo di Torre Annunziata hanno inoltre rinvenuto 1 bossolo cal. 9×21 nella pescheria di Via Diaz e 4 bossoli stesso calibro in via della rocca, dove ha perso la vita l’uomo.

Poco prima della tragica morte era stata rapinata un’altra pescheria di Boscoreale, in provincia di Napoli. Secondo quanto precisato dai carabinieri, il fatto è accaduto in Via Diaz e uno dei malviventi ha esploso un colpo d’arma da fuoco all’interno dell’esercizio commerciale. Per fortuna nessuno, in questo caso, è rimasto ferito. Al momento sono in corso le indagini in corso per verificare se sia coinvolta la stessa banda.

