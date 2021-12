Quattro feriti: uno è grave

(LaPresse) – Una gru è caduta su un palazzo di via Genova, a Torino. Secondo le prime informazioni fornite dal 118, che sta operando sul posto con le forze dell’ordine, un uomo – probabilmente un operaio impegnato nei lavori di ristrutturazione – è morto. Ma c’anche una seconda vittima. Si tratterebbe di un altro operaio. Quattro i feriti, uno in gravi condizioni trasportato all’ospedale Cto. Si tratterebbe di altri operai rimasti incastrati sotto una parte della gru. Sul posto stanno operando quattro squadre dei vigili del fuoco.

🔴 #Torino, crollo gru. #vigilidelfuoco impegnati, anche con squadre #usar, nelle complesse operazioni di estrazione dei tre operai rimasti incastrati sotto una parte dell’intelaiatura [#18dicembre 11:00] pic.twitter.com/Vy0cHJVIOy — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) December 18, 2021

Incidenti sul lavoro anche nel Pisano: braccio incastrato nel macchinario, grave operaio

Incidente sul lavoro questa mattina attorno alle 9,30 anche in provincia di Pisa, in via Guerrazzi a Pontedera. Un lavoratore è rimasto con un braccio incastrato in un macchinario dell’azienda in cui lavora: si tratta del pastificio ‘De Rosa’, che si occupa della produzione e del confezionamento di pasta fresca. Il paziente è stato portato d’urgenza al pronto soccorso di Pontedera. Sul posto oltre all’ambulanza, un’automatica, vigili del fuoco e i carabinieri.

