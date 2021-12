In migliaia in protesta sul Lungotevere verso il ministero dell'Istruzione

(LaPresse) Alcune migliaia di studenti delle scuole romane hanno sfilato in corteo dalla Piramide Cestia al Ministero della Pubblica Istruzione per chiedere un “cambiamento serio” per risolvere le problematiche del mondo della scuola. “Basta edifici fatiscenti, classi pollaio, docenti e personale Ata precario e sottopagato”, dicono. All’altezza di Porta Portese uno spezzone si è staccato dal corteo dando vita a un blitz che attraverso le vie del centro storico ha tentato di raggiungere la zona dei Palazzi. L’intervento delle forze dell’ordine ha bloccato i manifestanti sul Lungotevere De’ Cenci e dopo alcuni momenti di tensione i dimostranti sono stati riportati sul percorso. Il corteo è poi giunto al ministero senza ulteriori incidenti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata