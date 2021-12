La GdF in una casa di cura a Castelbuono: 35 misure cautelari con accuse di torture e truffa

(LaPresse) Pazienti psichiatrici trascinati a terra, insultati, maltrattati e rinchiusi in una stanza per ore al buio. Questo hanno scoperto i finanzieri del Comando provinciale di Palermo nella casa di cura di Castelbuono “Suor Rosina la Grua”. Eseguita un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 35 persone: 10 sono finite in carcere, sette ai domiciliati, cinque sono sottoposti all’obbligo di dimora e 13 sono stati colpiti da divieto di esercitare attività professionali per un anno. Gravissime le accuse ipotizzate a vario titolo: tortura, maltrattamenti, sequestro di persona, corruzione, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, malversazione e frode nelle pubbliche forniture. La struttura era riuscita ad ottenere, negli ultimi 5 anni, finanziamenti pubblici per 6,2 milioni di euro: una parte di tali fondi però, oltre 470 mila euro, anziché essere destinata ai fabbisogni dei pazienti o reinvestita nell’adeguamento della sede, caratterizzata da gravissime carenze, veniva utilizzata per fini privati, come dimostrano le intercettazioni raccolte dai finanzieri.

