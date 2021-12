Delegazioni Cgil e Uil da tutto il Nord Italia

(LaPresse) A Milano, questa mattina dalle 9 in piazza Castello per la manifestazione dello sciopero generale si sono riunite delegazioni da tutto il nord Italia. In arrivo Lombardia, Piemonte, Liguria, Trento e Bolzano, Valle d’Aosta, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna. Dopo un breve corteo fino all’Arco della Pace lavoratrici e lavoratori hanno ascoltato gli interventi dei segretari Cgil e Uil Maurizio Landini e Pierpaol Bombardieri, che hanno parlato da Roma.

