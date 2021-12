La deflagrazione avvenuta per una probabile fuga di gas

Un’esplosione, forse dovuta a fuga di gas, è avvenuta al piano terra di una villa a Rocca di Papa, in provincia in Roma, in via Focicchia, nella zona di via delle Barozze. Il boato è stato avvertito intorno alle 5.30. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con le squadre 15A e 21A, le unità cinofile da Roma e Provincia, i carabinieri e la polizia locale. Dall’abitazione è stata estratta una donna di 80 anni, di origine inglese, che si trovava in camera da letto. Le sue condizioni sono gravi.

