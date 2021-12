Sestriere, le piste da sci tornano a riaprire al pubblico dopo le chiusure forzate per la pandemia di Covid-19

Si torna a sciare nel Torinese dopo dopo le chiusure forzate per la pandemia

(LaPresse) Gli impianti di Sestriere hanno riaperto ufficialmente i battenti sabato 4 dicembre, dopo 20 mesi di aperture e chiusure a singhiozzo a causa della pandemia di Covid-19 .

Le direttive del Governo prevedono l’obbligo di mascherina in rifugio e mentre si attende in coda per salire sull’impianto di risalita. La necessità del Green pass è legata al colore della zona in cui sarà inserita la regione dove si scia: in zona bianca e gialla, si possono prendere skilift e seggiovie scoperte senza Green Pass, mentre per gli impianti di risalita coperti, come ovovie, funivie serve dimostrare il possesso del Green Pass base. In zona arancione, sarà necessario dimostrare il possesso del Super Green Pass, per salire su ogni tipo di impianto.

