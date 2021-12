Temporali e mareggiate previste anche per domenica

(LaPresse) – Ennesima ondata di maltempo al Centro Sud, ancora colpito da piogge torrenziali, freddo e neve sui rilievi. Diverse le situazioni critiche in particolar modo sulle isole maggiori, in Toscana e nelle Marche.

Proprio in Toscana si è verificata una valanga nell’Appennino pistoiese, nella valle del Sestaione, sulla montagna l’Abetone: per fortuna non si registrano dispersi ma la paura per tutta la giornata è stata tanta, con la neve che si è staccata dalla parete mentre le piste sono tornate a riempirsi di persone. Ad avvisare della slavina è stato proprio uno sciatore.

Freddo e pioggia con venti di burrasca al Sud e in particolare in Sicilia che torna, ancora una volta, letteralmente sott’acqua. Momenti di paura lungo la strada statale 187 Castellammare del Golfo, tra i Comuni di Castellammare del Golfo e Alcamo, in provincia di Trapani, dove è ceduto il ponte San Bartolomeo. Fortunatamente, sul ponte, lungo 100 metri circa, non erano presenti veicoli o persone al momento del crollo e per un soffio si è sfiorata la tragedia: un’auto stava per immettersi sul ponte ma il conducente ha fermato il mezzo appena in tempo.

“Ho attivato il centro operativo comunale. Siamo in piena emergenza maltempo. In corso la verifica sulle procedure di messa in sicurezza della strada già chiusa dai vigili del fuoco. Più cedimenti e strade allagate e invase dal fango. Invito i cittadini alla massima prudenza”, ha detto il sindaco di Castellammare del Golfo Nicolò Rizzo.

La pioggia ha trasformato i terreni dell’isola in vere e proprie paludi, con campi allagati, fiumi esondati e problemi alla viabilità nelle strade rurali tanto che la Coldiretti ha lanciato un allarme per le campagne siciliane con un danno stimato in oltre 2 miliardi.

Venti di burrasca e mareggiate anche in Sardegna dove due pescherecci battenti bandiera egiziana sono rimasti incagliati nel basso fondale di fronte la spiaggia di Sant’Elia (Cagliari): tutte in salvo le 9 persone a bordo.

Domenica sono previste ancora piogge, venti di burrasca e mareggiate sempre al Centro-Sud dove la Protezione Civile ha valutato allerta gialla in nove regioni: Umbria, Abruzzo, Marche, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata