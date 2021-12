L'abete è decorato con 600 addobbi di plastica riciclata e legno

L’abete di 113 anni arrivato in Vaticano è stato tagliato da una foresta di Andalo, nel nord dell’Italia, in provincia di Trento. Tutte le decorazioni, oltre 600, sono state fatte a mano dai volontari della zona: alcune sono in plastica riciclata, altre in legno. L’albero è alto 28 metri. Dopo le festività, il legno dell’abete sarà usato per fabbricare alcuni oggetti che saranno venduti all’asta: il ricavato andrà all’associazione Agop che aiuta i bambini con il cancro al Gemelli di Roma. La Natività che si trova sotto l’albero, invece, arriva dal Perù, dalla comunità Chopcca.

