Il militare è ricoverato in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita.

Si è costituito nella notte un minore di 16anni, italiano, per il ferimento di un carabiniere che, nel tentativo di sventare una rapina in una farmacia, a Torino, mentre era fuori servizio, è stato accoltellato. Il 16enne, ora in stato di fermo, si è costituito al commissariato Madonna di Campagna, forse a causa della pressione investigativa dei carabinieri su tutta la provincia con posti di blocco e lampeggianti ovunque. Proseguono però le ricerche del complice.

In brigadiere della compagnia Oltre Dora di Torino era stato ferito a coltellate al torace e a una gamba mentre era in farmacia per acquistare dei medicinali da due rapinatori mascherati, che poi sono fuggiti. Il militare è ricoverato in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata