La procura di Verona ha chiesto l’archiviazione per Luca Morisi, ex capo della comunicazione social della Lega. Morisi aveva lasciato la guida della ‘Bestia’ dopo il suo coinvolgimento nell’indagine su un festino a base di droga e sesso con due rumeni.

Secondo quanto confermano a LaPresse fonti della Procura, la richiesta di archiviazione è stata predisposta e potrebbe essere depositata già oggi o, al massimo, nei prossimi giorni. A quanto appreso, è stata compiuta una disamina approfondita di tutti i profili. La conclusione dei pm è che si tratta di “cessione di modesta quantità di stupefacenti”, sia per la cocaina sia per la droga dello stupro. Il consumo di gruppo è stato escluso per l’assenza di un “preventivo accordo” di scambio di droga tra Morini e i due ragazzi rumeni.

