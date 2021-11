Incidenti lavoro, foto archivio

Si chiamava Fabrizio Franzinelli, 46 anni, originario di Brenno (Brescia)

Un operaio, che stava lavorando ad uno scavo stradale profondo circa 2 metri, è rimasto vittima di un grave incidente sul lavoro. L’operaio e i colleghi stavano lavorando in via Giovanni XXIII a Rodano, in provincia di Milano e stavano ultimando lo scavo. I compagni hanno iniziato a rimuovere le paratie che tenevano ferme le pareti di terra dello scavo e l’uomo, ritenendo che la situazione fosse sicura, si è sganciato dai dispositivi di sicurezza. La terra, però, è franata sopra di lui non dandogli scampo. Quando i colleghi lo hanno estratto con un escavatore, per lui non c’era più nulla da fare. Sul posto sono arrivati il 118, i vigili del fuoco, i carabinieri di Pioltello e i vigili urbani di Rodano. Si chiamava Fabrizio Franzinelli l’operaio 46enne originario di Brenno (Brescia) morto in un cantiere stradale a Rodano, alle porte di Milano. É stato travolto da un cumulo di terra mentre stava lavorando in uno scavo stradale profondo circa 2 metri.

