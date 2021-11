Utilizzate anche armi da guerra

(LaPresse) I carabinieri della compagnia di Casoria e i militari di Casavatore, in provincia di Napoli, hanno fermato tre persone per associazione a delinquere dedite alle rapine aggravate, in cui si utilizzavano anche armi da guerra. Le indagini sono scattate a seguito della rapina del 9 ottobre scorso in un ristorante di Casavatore, “Un posto al sole”. Le tre persone fermate in pochi giorni avevano organizzato numerose rapine, tutte sventate grazie alla massiccia presenza di personale dell’Arma dei Carabinieri.

