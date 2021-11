Decine di piccole imbarcazioni hanno portato avanti una manifestazione in Laguna

(LaPresse) Un gruppo di manifestanti in protesta si è ritrovato sabato a bordo di piccole imbarcazioni nella Laguna di Venezia, per protestare contro quello che è stato definito l’insostenibile situazione nel Canale per il trasporto su imbarcazioni, per via delle “grandi navi” che percorrono la Laguna. Un gruppo, chiamato Wahv (We are here, Venice), ha portato avanti la protesta nel weekend. Tra le questioni aperte ci sono le onde e l’inquinamento prodotti dalle grandi imbarcazioni a Venezia: “Sono qui per fare un appello, abbiate fiducia che tutto ciò che facciamo conta” ha detto Jane De Mosto, una delle fondatrici del movimento.

