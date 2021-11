Due denunce e 257 identificati nel capoluogo lombardo

(LaPresse) Le forze dell’ordine hanno fermato questo pomeriggio il corteo di alcune centina di attivisti no green pass in piazza Duomo a Milano. Polizia e Carabinieri hanno isolato i manifestanti impedendogli di proseguire per le vie del centro, diversi attivisti sono stati fermati per essere identificati e non sono mancati momenti di tensione con gli agenti schierati in tenuta antisommossa. Alla fine della serata sono due le persone denunciate e 257 quelle identificate.

