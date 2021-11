Tre le persone rimaste ferite. La vettura è caduta sulla linea Bologna-Piacenza ed è stata urtata da un treno in transito

Un giovane ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nei pressi del comune di Fontevivo, in provincia di Parma. In base a quanto ricostruito dalla Questura della città emiliana il furgoncino su cui viaggava la vittima sarebbe precipitato sulla linea ferroviaria Bologna-Piacenza, dall’autostrada A15. Dopo la caduta, la vettura sarebbe stata travolta da due treni di passaggio. Ancora da chiarire invece la dinamica che ha portato il mezzo fuori strada.

Oltre alla vittima, risulterebbero ferite tre persone: si tratta di due adulti e di un secondo giovane che viaggiavano sul mezzo. Sul luogo dell’incidente per le operazioni di intervento è arrivato il personale del 118, i vigili del Fuoco, la polizia stradale, la polizia ferroviaria e il questore di Parma, Massimo Macera, per valutare la situazione.

#Parma 13:40, intervento dei #vigilidelfuoco per un incidente stradale a Fontevivo: coinvolto un mezzo uscito fuori strada e finito sulla linea ferroviaria Bologna-Milano. Due adulti e due ragazzi a bordo, purtroppo deceduto uno dei due giovani pic.twitter.com/dTnNLkQh27 — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) November 18, 2021

