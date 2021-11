Scoperchiati tetti di case e attività commerciali

Una tromba d’aria ha interessato la zona del mercato ortofrutticolo di Comiso, nel Ragusano. Un uomo, colpito in pieno dalle raffiche di venteo, ha perso la vita. Chiusa la Strada Provinciale 7 che da Comiso porta a Chiaramonte Gulfi. La misura precauzionale – precisa la Protezione civile – è stata presa a causa di materiale di copertura volato dai tetti di alcune botteghe e finito sulla strada. Sul posto presenti vigili del fuoco, polizia e tecnici comunali.

🔴 #Ragusa, dalle 7:15 squadre #vigilidelfuoco impegnate a Modica per una tromba d’aria che ha interessato la località di Frigintini: deceduto un uomo, interventi in corso per tetti divelti, coperture danneggiate e soccorsi a persone [#17novembre 9:45] pic.twitter.com/xpvZUat22D — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) November 17, 2021

A causa del forte maltempo che sta colpendo la Sicilia, al momento i voli in arrivo all’aeroporto di Catania sono dirottati su altri scali, mentre quelli in partenza registrano forti ritardi. La situazione è comunque in via di migliorament

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata