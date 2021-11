Ennesima morte sul lavoro in un'azienda di Lesignano

Un operaio di 22 anni, originario dello Sri Lanka e residente a Langhirano, provincia di Parma, è morto a seguito di un incidente sul lavoro, in un’azienda di Lesignano, nel parmense. Secondo quanto confermato dai carabinieri, il giovane sarebbe rimasto schiacciato durante una manovra di ripristino di un macchinario. L’Azienda Usl di Parma ha fatto sapere che i professionisti dello SPSAL (servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro) di Parma sono intervenuti sul luogo dell’incidente. Sono in corso le indagini a cura dell’Autorità giudiziaria per definire dinamiche di quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità.

