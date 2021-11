Rubavano chiavi di casa dalle auto per tentare furti

I carabinieri della compagnia di Chivasso (Torino) hanno arrestato per furto in abitazione, resistenza e violenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato tre persone di 27, 31 e 35 anni, residenti a Carmagnola e Torino. L’arresto è avvenuto ieri pomeriggio a Volpiano dopo che un cittadino di San Benigno Canavese ha chiamato il 112 per segnalare il furto delle proprie chiavi di casa custodite a bordo della sua auto, in sosta nel parcheggio di un ristorante a Castagneto Po. I militari dell’arma giunti sul posto hanno intercettato l’auto dei ladri: nella fuga i ladri hanno speronato l’auto dei carabinieri. Dopo un inseguimento, i ladri hanno perso il controllo del mezzo a Volpiano e tentato la fuga a piedi ma sono stati arrestati.

Durante l’arresto i militari hanno utilizzato lo spray in dotazione alle forze dell’ordine. In base agli accertamenti, i militari hanno appurato che la banda aveva tentato un altro furto simile in zona, rubando da un’auto in sosta un mazzo di chiavi e tentando il furto nell’abitazione del proprietario. I responsabili, arrestati, sono stati inoltre denunciati per la targa clonata. Nell’auto i carabinieri hanno sequestrato una sirena bitonale, arnesi atti allo scasso, radio ricetrasmittenti, denaro contante e gioielli.

