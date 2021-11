Giampiero Galeazzi, aperta la camera ardente in Campidoglio

Camera ardente in Campidoglio per il popolare giornalista, scomparso venerdì scorso a 75 anni

Nella Sala della Protomoteca al Campidoglio, a Roma, la camera ardente di Giampiero Galeazzi. In moltissimi – amici, colleghi, conoscenti e semplici appassionati di sport – si sono messi in fila per dare l’ultimo saluto al noto giornalista RAI, scomparso venerdì 12 novembre all’età di 75 anni.

Sul feretro di Galeazzi, una sua foto, diverse corone di fiori e una maglia della Lazio con il numero 9. Il popolare giornalista era infatti un noto tifoso laziale.

I funerali saranno celebrati in forma privata.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata