Nella raccomandata si fa riferimento al fatto che durante il periodo per cui aveva presentato certificato medico, Tuiach aveva tenuto un comizio in piazza

Il portuale Fabio Tuiach, uno dei leader delle proteste per il Green pass, è stato licenziato dall’Agenzia per il lavoro portuale del Porto di Trieste (Alpt) perché manifestava in malattia. “Le comunichiamo la decisione di adottare il provvedimento di licenziamento per giusta causa”, si legge nella raccomandata datata 10 novembre, riportata dai media locali. Una decisione che fa seguito ad una contestazione disciplinare recapitata all’ex consigliere comunale il 28 ottobre scorso. Nella raccomandata si fa riferimento al fatto che durante il periodo per cui aveva presentato certificato medico, Tuiach aveva tenuto un comizio in piazza.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata