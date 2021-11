Resta ancora senza un porto sicuro la Ocean Viking della ong Sos Mediterranee: a bordo 306 profughi

Non si arresta lo sbarco dei migranti sulle coste italiane: Trapani, Salento, Crotone. Quasi mille persone (990 per la precisione) sono arrivate in Italia nelle ultime ore: 874 nella notte a Trapani, 84 nel Salento, nella tarda serata di domenica, e altri 59 a Crotone. Resta ancora senza un porto sicuro la Ocean Viking della ong Sos Mediterranee, al momento al largo di Lampedusa: a bordo ci sono 306 migranti, soccorsi in due diverse operazioni. L’ultima, in ordine di tempo, nella notte del 5 novembre, con il coordinamento della Guardia costiera, quella precedente il giorno prima, con il soccorso a 97 persone, tra cui 10 donne e 18 minori.

Nella notte, si sono concluse le operazioni di sbarco degli 847 migranti a bordo della Sea Yes 4, approdati a Trapani. Tra loro 121 minori non accompagnati che, secondo quanto apprende LaPresse, sono stati portati nel Cpr di Contrada Milo, a Trapani, prima di essere divisi tra la città e Ragusa: in 77 sono stati trasferiti al centro di accoglienza per minori Don Pietro, a Ragusa. I restanti 44 minori sono stati trasferiti al centro Sicilia Bedda di Salemi.

Gli altri, invece – 726 migranti – trascorreranno il periodo di quarantena a bordo di due navi, la Gnv Azzurra e Gnv Adriatico, che resteranno ormeggiate al Molo Ronciglio di Trapani.

“Noi siamo pronti ad accogliere, a dare una mano a chi fugge da guerra, fame e torture, ma resta una criticità – ha detto a LaPresse il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida – L’ipocrisia della norma sui rimpatri. La legge dice che chi non ha diritto alla protezione internazionale deve essere rimpatriato e va accompagnato alla prima stazione utile per il rimpatrio. Ma di questi che non hanno diritto, e potrebbero essere anche soggetti pericolosi, il 99,% non torna in patria, resta in Italia e in Europa. Se l’Italia fa accordi con Malta, non capisco perché non si dà una mano quando occorre”.

Tra gli 84 sbarcati nella notte in Salento, c’è anche una donna incinta fra le 84 persone sbarcate nel Salento, nella tarda serata di ieri, a bordo di due imbarcazioni a distanza di poco tempo. Sempre nella notte, a Crotone, sono approdate altre 59 persone. Sono iraniani, iracheni e afghani. I migranti sono stati trasferiti nell’hub di Isola Capo Rizzuto per la quarantena.

Sono più di 7800 i minori soli arrivati nel 2021 in Italia via mare, secondo i dati del ministero dell’Interno aggiornati al 2 novembre riportati da Save the Children che lancia l’allarme dopo l’arrivo al porto di Trapani della Sea Eye 4 con le oltre 800 persone migranti soccorse nei giorni scorsi dalla nave della ong Sea Eye nel Mediterraneo centrale.

