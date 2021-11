Andrea Da Prato a margine delle operazioni per la rimozione della cabina del Mottarone

(LaPresse) “I termini sono perentori se l’indagato è sottoposto a restrizioni, qui è il caso contrario. Pensiamo si parli di 3-4 mesi”. Così l’avvocato Andrea Da Prato, legale di Enrico Perocchio, a margine delle operazioni per la rimozione della cabina crollata al Mottarone il 23 maggio. Da Prato ha consegnato il ricorso in merito alla decisione del Riesame che dispone per il suo assistito, indagato nell’ambito della strage, i domiciliari. Lo stesso giorno i resti della cabina sono stati portati via dall’elicottero dei vigili del fuoco: “Finalmente potrà avvenire l’analisi visiva dei resti e della testa fusa” spiega Da Prato. Nella strage del 23 maggio hanno perso la vita 14 persone.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata