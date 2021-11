Sindacati in piazza: spintoni tra polizia e manifestanti

(LaPresse) – Manifestazione di sindacati e disoccupati a Napoli per l’arrivo in città del Ministro del Lavoro, Andrea Orlando. Si Cobas, USB, Movimento 7 Novembre e disoccupati sono scesi in piazza per fare sentire la propria voce e chiedere un incontro al ministro, che si sarebbe recato in Perfettura per discutere della vertenza Whirloop con i lavoratori della fabbrica, la Regione Campania e il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. All’arrivo dei manifestanti davanti alla Prefettura qualche momento di tensione e diversi spintoni tra agenti, in assetto antisommossa, e dimostranti. Una delegazione è stata poi ricevuta dal Ministro.

