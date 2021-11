Sigilli anche per 14 società e 7 immobili

(LaPresse) Duro colpo al clan Santapaola-Ercolano. La Direzione Investigativa Antimafia ha sequestrato beni per oltre 100 milioni di euro. Tra questi 14 società e 7 immobili e svariati rapporti finanziari. Il decreto di sequestro – emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Catania – riguarda tre soggetti uno dei quali, storico esponente del clan risulta attualmente detenuto in regime di carcere duro a seguito della recente condanna all’ergastolo per l’omicidio di Luigi Ilardo. L’indagine ha preso in esame anche la posizione economica, finanziaria e patrimoniale di altri due individui, padre e figlio, noti imprenditori originari del messinese.

