Già alle otto del mattino manifestanti seduti a terra su una delle arterie che portano all'Eur

(LaPresse) Un centinaio di manifestanti ha bloccato sabato mattina attorno alle 8 via Cristoforo Colombo, a Roma, arteria principale che dal centro della Capitale porta al Centro congressi la Nuvola dove si svolge la prima giornata del G20. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine (polizia e carabinieri). I manifestanti, che si ritrovano tutti nel “climate camping” allestito per questi tre giorni presso il centro sociale Acrobax, si sono seduti per terra e sono stati spostati di peso dalla carreggiata. Subito dopo l’intervento delle forze dell’ordine il presidio si è spostato davanti al ministero dela Transizione Ecologica per poi sciogliersi.

