Le parole di Alessandro Azzoni, presidente dell'Associazione Felicita

Nella vicenda delle morti degli anziani ricoverati al Pio Albergo Trivulzio di Milano nelle prime fasi della pandemia di Covid-19 “in questa vicenda dobbiamo parlare soprattutto di responsabilità eluse, anzitutto materiali e giuridiche , ma anche morali, rimbalzate da un’istituzione all’altra e dagli individui alle esecuzioni e viceversa”. Lo ha detto Alessandro Azzoni, presidente dell’Associazione Felicita, che raccoglie i parenti dei pazienti deceduti al Pat e in altre Rsa, commentando in una conferenza stampa la richiesta di archiviazione della Procura per il Pat.

