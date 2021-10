Arrivate sull'isola siciliana 141 persone solo domenica

(LaPresse) Il mare calmo e il bel tempo favoriscono gli sbarchi a Lampedusa. Nella giornata di domenica sono giunti sull’isola siciliana 141 migranti a bordo di sei diverse imbarcazioni, quattro partite dalla Tunisia e due dalla Libia. I numeri sono stati confermati dalle forze dell’ordine. Secondo Alarm Phone un nuovo naufragio si è verificato in Tunisia, tra Mahdia e Monastir: un’imbarcazione con a bordo 31 persone si sarebbe capovolta e solo sette passeggeri sono stati salvati. Due corpi sono stati recuperati e 21 persone risultano ancora disperse.

⚫️Shipwreck off the coast of #Tunisia

Terrible news once more. A shipwreck occurred between #Mahdia and #Monastir. The boat carried at least 31 people, 7 of whom were rescued. 2 bodies were found and 22 are missing.https://t.co/ymSQPykdeK

— Alarm Phone (@alarm_phone) October 17, 2021