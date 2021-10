La vittima aveva iniziato a frequentare l'ex fidanzata dell'aggressore

I carabinieri di Isola di Capo Rizzuto, in provincia di Crotone, hanno arrestato un 19enne martedì 12 ottobre, accusato di tentato omicidio e detenzione illegale di arma da fuoco. I fatti risalgono al 23 aprile scorso, quando un 22enne aveva denunciato ai militari di essere stato raggiunto da diversi spari mentre stava rincasando a bordo della propria auto la notte prima. I proiettili avevano colpito il cofano e la portiera anteriore della macchina. Una pallottola era ancora conficcata nel veicolo: le telecamere della zona hanno poi ripreso due persone: una di queste aveva un passamontagna in mano. I militari sono così risaliti al 19enne e al movente dell’aggressione. Il giovane avrebbe sparato contro la vittima, perché aveva iniziato a frequentare la sua ex fidanzata. Il giorno prima, l’aggressore pubblicava un post su Instagram citando Al Pacino nel film “Scarface”, avvertendo di stare lontani dalla “sua donna”.

