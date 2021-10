Cobas e Usb in piazza per riduzione del tempo di lavoro e reddito universale. Bloccato il traffico in zona piazza dei Martiri

(LaPresse) – Lancio di uova dei manifestanti contro la sede di Confindustria a Napoli, in piazza dei Martiri. Gli appartenenti a Cobas e Usb sono arrivati in corteo nella piazza dove ha sede l’Unione degli industriali napoletani, presidiata dai carabineri. I manifestanti hanno poi bloccato il traffico della zona per proseguire la protesta.

