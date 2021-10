Tra domani e mercoledì, in carcere a Regina Coeli, si terranno gli interrogatori di convalida dei sei arrestati per reati più gravi che vanno dall'istigazione a delinquere alla devastazione e saccheggio

La procura lavora su due fascicoli paralleli riguardo agli scontri di sabato nell’ambito dei quali è stata assaltata la sede nazionale della Cgil a Roma. Intanto è in corso il giudizio per direttissima, presso il tribunale di Roma, delle sei persone arrestate per resistenza e lesioni, mentre tra domani e mercoledì, in carcere a Regina Coeli, si terranno gli interrogatori di convalida dei sei arrestati per reati più gravi che vanno dall’istigazione a delinquere alla devastazione e saccheggio. Tra questi ci sono Roberto Fiore e Giuliano Castellino, di Forza Nuova, l’ex Nar Luigi Aronica, Biagio Passaro, leader del gruppo ‘Io apro’ e Pamela Testa, una delle organizzatrici della manifestazione a piazza del Popolo

