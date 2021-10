Sul posto almeno cinque squadre di vigili del fuoco, evacuata un scuola dell'infanzia

(LaPresse) Intervento dei vigili del fuoco a Torino in via Paolo Veronese, zona Nord della città, per l’incendio in uno stabilimento specializzato nella lavorazione di rifiuti elettrici che brucia dalla mattina di venerdì. Le fiamme hanno generato una densa coltre di fumo nero visibile in tutto il capoluogo e, a scopo precauzionale, è stata evacuata una scuola dell’infanzia situata in prossimità della zona interessata dall’incendio. Sul posto cinque squadre, tra cui esperti in soccorsi connessi al rischio NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico).

