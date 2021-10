Alla commemorazione della strage anche il sindaco di Milano Sala

(LaPresse) “Ci vorrebbe una commissione d’inchiesta sul processo” secondo l’unico sopravvissuto alla strage di Linate, Pasquale Padovano, perché “nessuno ha fatto un giorno di galera” per quell’incidente. Alla commemorazione della strage di Linate al Bosco dei Faggi, anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala: “è un esempio di una tragedia milanese che è stata in qualche modo convertita in speranza e azione perché il comitato ha fatto molto e la sicurezza dell’aeroporto, non solo quello Linate, è migliorata”, ha detto il sindaco. Nell’incidente aereo del 2001 morirono 118 persone. “Una delle vittime era un mio caro amico a cui ci univa la passione per lo sci: lo dicevo ora alla vedova, quasi ogni volta che vado a sciare penso a lui”, ha confessato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata