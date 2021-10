Lo sciopero nasce a causa di un mancato accordo sugli orari di ingresso e uscita

(LaPresse) Mattinata di protesta e di scioperi allo storico Liceo Cavour di Roma. Davanti all’edificio scolastico si è svolta un’assemblea degli studenti, che denunciano una mancanza di dialogo con la dirigenza scolastica: “L’atteggiamento che ci ha dato molto fastidio è stato non riconoscere la componente studentesca nelle decisioni che riguardano l’attività scolastica” spiegano i loro rappresentanti. In particolare, nel mirino delle critiche c’è la gestione degli orari scaglionati di ingresso e uscita da scuola, ritenuti inadeguati per gli alunni che abitano lontano. “Noi stessi dirigenti dobbiamo adempiere a indicazioni di ordine superiore. Io non ho molta libertà di scelta”, è stata la replica della dirigente scolastica Claudia Sabatano.

