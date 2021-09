Le piogge intense hanno casuato diversi problemi: strade inagibili, alberi pericolanti e auto in panne

Allagamenti e disagi nel Varesotto a causa del maltempo. Le piogge intense hanno causato situazioni critiche in diversi comuni, in particolare a Jerago con Orago e Solbiate Arno. Sessanta i vigili del fuoco impegnati da questa mattina nella zona: almeno 50 gli interventi tra allagamenti, alberi pericolanti e automobilisti in panne. Diverse le testimonianze video che arrivano dai social con strade allagate, sottopassi di stazione inagibili, torrenti in piena: sull’A8 corsie inondante d’acqua all’altezza dell’uscita di Gazzada verso Varese. Disagi anche per la circolazione dei treni locali. Diversi i problemi anche nel capoluogo dove sono attive dalla mattina squadre della Protezione civile, polizia locale e vigili del fuoco.

