Le parole di Shmuel Peleg al canale tv israeliano Channel 12: "Ho perso la fiducia nel sistema italiano"

“Ho perso la fiducia nel sistema giudiziario italiano”. A dirlo durante un’intervista al canale tv israeliano Channel 12 è Shmuel Peleg, nonno materno di Eitan, il bimbo unico sopravvissuto alla tragedia del Mottarone. Peleg, è indagato a Pavia per sequestro di persona aggravata insieme con la moglie. La giornalista che l’ha intervistato gli ha poi chiesto se non avesse paura che un giorno Eitan potrebbe leggere su internet quello che è successo, compreso il “brutto conflitto” fra le due famiglie per l’affidamento: “Mi dirà ‘nonno hai fatto tutto il possibile per salvarmi’ e mia figlia, quando un giorno ci incontreremo in cielo, sarà fiera di me perché l’ho riportato a casa”, ha concluso Shmuel Peleg, visibilmente emozionato.

