Una delegazione ricevuta per discutere sul futuro dell'impianto partenopeo

(LaPresse) – Alcune centinaia di operai della Whirlpool, partiti da Napoli alle prime ore della giornata, sono arrivati in corteo dalla stazione Termini al Ministero dello Sviluppo Economico. I manifestanti hanno montato alcune tende di fronte alla sede del Mise in attesa di avere notizie dalla delegazione ricevuta da alcuni esponenti del Ministero sul futuro dell’impianto partenopeo. La multinazionale ha confermato, in più di una occasione, che i licenziamenti ci saranno e la fabbrica sarà chiusa.

