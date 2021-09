La coppia si stava separando

Ancora un femminicidio in Italia. La vittima Giuseppina Di Luca, 46 anni, una madre di due figli grandi, uccisa dall’ex marito ad Agnosine, nel bresciano, un mese dopo la separazione. L’uomo l’avrebbe aspettata sulle scale della palazzina dove si era trasferita e qui l’avrebbe accoltellata con numerosi colpi per poi costituirsi alla stazione locale dei carabinieri.

L’uomo, Paolo Vecchia di 52 anni, è stato arrestato in quasi flagranza per l’omicidio. L’uomo si era costituito alla stazione dei carabinieri di Sabbio Chiese. Sono state inoltre recuperate le armi verosimilmente usate per il delitto: un coltello a serramanico e un pugnale.

