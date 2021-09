Arrestato un somalo di 26 anni, esclusa la matrice terroristica. Il piccolo è ricoverato in rianimazione ma è fuori pericolo

Momenti di paura ieri sera a Rimini sull’autobus 11 dove un uomo, un somalo di 26 anni, trovato senza biglietto al momento del controllo, ha accoltellato i due controllori per poi darsi alla fuga. Sceso dal bus, l’uomo ha cercato di scappare lungo la via ferroviaria, ferendo però altre tre persone tra cui un bambino di 6 anni.

Fermato, è stato portato in Questura dove sono ancora in corso le attività investigative per risalire al movente del gesto. Esclusa. però, l’ipotesi di un atto terroristico.

Il piccolo è ricoverato in rianimazione all’ospedale Infermi di Rimini ed è in prognosi riservata, ma è fuori pericolo.

